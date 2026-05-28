Argentinos Juniors reconoció el labor de un concejal de Cutral Co

Le entregaron un presente en su lugar de entrenamiento

En un acto realizado en la cancha de césped sintético local, la filial de Argentinos Juniors entregó un reconocimiento a Plinio Rubilar, integrante del Concejo Deliberante, en agradecimiento por su constante apoyo al desarrollo de la institución.

El presente busca destacar el acompañamiento en las gestiones que permiten el funcionamiento de la escuelita de fútbol, la cual utiliza el espacio cedido por la comisión de barrio presidida por Marite Almendra.

Actualmente, el proyecto deportivo cuenta con una matrícula de entre 60 y 70 niños, quienes se han sumado gracias al sentido de pertenencia generado por el club y el impacto de las jornadas de captación.

La escuela se destaca por su perfil inclusivo, recibiendo a menores que no encuentran espacio en otros clubes, logrando que el 80% de los jugadores pertenezcan al mismo barrio. Los entrenamientos se llevan a cabo los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 19:00 a 21:00.

El equipo de trabajo, encabezado por Amado Herrera y compuesto por profesionales como Héctor Sandoval, Isaías Hamed, el profe Jeremías y Vanina Troncoso, se aproxima a cumplir el objetivo histórico de alcanzar los 100 chicos bajo su formación.

De cara al cierre del año, la institución tiene por delante una agenda competitiva que incluye la definición del torneo comunitario de Cutral Có, una invitación para visitar Buenos Aires en noviembre y la participación en un torneo selectivo en Chile durante el mes de octubre. Finalmente, el club planea iniciar el próximo año defendiendo sus títulos en Villar Rica durante los primeros días de enero.