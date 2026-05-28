Rioseco recibió a la secretaría general de ATEN

se abordaron distintas temáticas de interés para la docencia de Cutral Co, dijeron desde ATEN

La secretaria general de aten, Fany Mansilla, estuvo en Cutral Co para reunirse con el intendente Ramón Rioseco.

La comuna y el gremio docente han realizado varias acciones conjuntas como la entrega de terrenos, la construcción de viviendas y la atención al reclamo de diferentes comunidades educativas.

En este caso, la reunión fue informada por Mansilla en las redes de ATEN provincial. A la reunión también asistió la secretaria general de la Seccional Cutral Co – Plaza Huincul, Fany Apablaza.

“Durante la reunión, se abordaron distintas temáticas de interés para la docencia de Cutral Co, entendiendo la necesidad de aportar a la construcción de las agendas públicas en pos de los derechos y beneficios de lxs trabajadorxs de la Educación”, dijeron desde ATEN.