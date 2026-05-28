Rioseco recibió a la secretaría general de ATEN

La secretaria general de aten, Fany Mansilla, estuvo en Cutral Co para reunirse con el intendente Ramón Rioseco.
La comuna y el gremio docente han realizado varias acciones conjuntas como la entrega de terrenos, la construcción de viviendas y la atención al reclamo de diferentes comunidades educativas.
En este caso, la reunión fue informada por Mansilla en las redes de ATEN provincial. A la reunión también asistió la secretaria general de la Seccional Cutral Co – Plaza Huincul, Fany Apablaza.
“Durante la reunión, se abordaron distintas temáticas de interés para la docencia de Cutral Co, entendiendo la necesidad de aportar a la construcción de las agendas públicas en pos de los derechos y beneficios de lxs trabajadorxs de la Educación”, dijeron desde ATEN.