Juan Faundez volvió a Cutral Co luego del Congreso Internacional de Camélidos en Perú

Viajó junto a dos personas del CONICET

El vecino de Cutral Có, Juan Faunde, participó recientemente en el noveno Congreso Internacional de Camélidos Americanos realizado en Arequipa, Perú. Faunde asistió como invitado especial para difundir el trabajo de la Escuela de Llamaterapia, institución que funciona en la comarca petrolera.

Esta organización es la única de su tipo registrada a nivel nacional en Argentina. Durante el desarrollo del congreso, representantes de Bolivia, Chile y Perú manifestaron interés en el modelo de trabajo para habilitar escuelas similares y solicitaron la realización de talleres para abordar diferentes patologías a través del uso de camélidos.

Como resultado de este encuentro, se conformó la Comisión Sudamericana de Camélidos, en la cual Faunde fue designado como el primer integrante argentino. Este organismo internacional quedó compuesto por representantes de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Argentina, con el objetivo de trabajar en programas vinculados a estos animales.

A nivel local, el concejal Plinio “Cacho” Rubilar anunció la presentación de un proyecto en el Concejo Deliberante para realizar un reconocimiento a la trayectoria de Faunde. La iniciativa destaca su labor en la formación de la escuela y su rol como único representante del país en este evento internacional, junto a miembros del CONICET.