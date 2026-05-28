Se preinscribieron 150 vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul en los créditos hipotecarios

En el Centro Cultural José Héctor Rioseco se hizo la presentación

En Cutral Co y Plaza Huincul hay casi 150 preinscripciones para los créditos hipotecarios que lanzó Provincia y que busca acercar la posibilidad de la vivienda propia para las y los habitantes de Neuquén. También es para ampliaciones.

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, señaló hoy que “la accesibilidad del crédito no existe. Sabemos que las familias están endeudadas o hiperendeudadas, los alquileres son extremadamente altos”, reseñó. Luego agregó que “entendemos que esta es una posibilidad y oportunidad para acceder a un problema estructural, sensible y fundacional como lo es la vivienda”.

Tobares describió que junto con los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza trabajan en otras líneas para abordar el acceso a la casa propia, y con la posibilidad de escriturar los terrenos. “Venimos a brindarles una herramienta que tenga equidad, previsibilidad, sustentabilidad en el tiempo y que permita soñar con la accesibilidad de una vivienda o poder ampliar, refaccionar”, sostuvo.

Pidió que ojalá que la mayor parte de las familias puedan “sumarse a este programa” que es “inédito en la República Argentina”. “Son fondos propios que están redistribuidos”, señaló.

Fue Ana Servidio la encargada de exponer sobre todo lo relacionado al plan Neuquén Habita y, a partir de ahí, avanzó con las características de los créditos. En las dos ciudades hay poco más de 150 personas preinscriptas.

A la presentación acudieron además de los funcionarios, varias personas que representan a entidades intermedias o que forman parte de determinados sectores como policías o docentes.

El primer requisito es estar inscripto en el Registro Único de Vivienda de Neuquén, Ruprovi.

El financiamiento especifica que se dé cobertura hasta el 100 % de los proyectos con montos de hasta 150 millones de pesos para construcción y hasta 75 millones para ampliación y refacción, además de plazos de devolución de hasta 20 años para viviendas nuevas.

¿Conocés los requisitos?

-Tener entre 18 y 65 años.

-El crédito debe destinarse a construcción, refacción o ampliación de vivienda única y de ocupación permanente.

-En el caso de construcción de vivienda, el proyecto no podrá superar los 90 metros cuadrados.

-Contar con escritura del inmueble a nombre del solicitante.

-Tener inscripción actualizada en el RUPROVI 2.0.

-Acreditar una residencia inmediata mínima de cinco años en la Provincia del Neuquén, conforme a la Ley 2639, -Artículo 6, Inciso b.2.

-La relación cuota/ingreso no podrá superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

-El ingreso neto máximo del grupo familiar no podrá superar los $6.500.000 o el equivalente a 18 salarios mínimos vitales y móviles vigentes al momento de la solicitud.

-El crédito requerirá garantía hipotecaria en primer grado y seguros de vida e incendio.

-No estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

-No estar inscripto en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

-No podrán inscribirse personas que posean un crédito y/o adjudicación vigente con ADUS/IPVU.

-La tasa será de UVI + 2% TNA para quienes acrediten haberes en el Banco Provincia del Neuquén, y UVI + 6% TNA para quienes no lo hagan.

Las personas interesadas en acceder a los créditos pueden inscribirse a través de la Oficina Virtual del ADUS/IPVU disponible en el sitio oficial del organismo: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/.