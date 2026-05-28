Se realizará el cuarto módulo de “Formar a los Formadores” en Cutral Co

Los días 29 y 30 de mayo

Los días 29 y 30 de mayo se desarrollará una nueva edición del programa “Formar a los Formadores”, destinado a formadores deportivos, familias y madres y padres de adolescentes.

La capacitación abordará problemáticas actuales como grooming, bullying, entornos digitales, ludopatía y apuestas online, consumos problemáticos y señales de alerta, con el objetivo de brindar herramientas de prevención y detección temprana.

Las jornadas tendrán lugar en el Gimnasio Municipal Gral. Enrique Mosconi, el viernes 29 a las 18 horas y el sábado 30 a las 10 horas.

El primer encuentro estará a cargo de Patricia Lupica Cristo, Carolina García, María Luján Gal y Nahuel Febrer, mientras que el segundo será dictado por Daniela Baigorria, Ivana Aguilera y la Asociación Persistir.

Al finalizar, los participantes integrarán el Registro de Formadores/as Idóneos/as para el trabajo en el ámbito del deporte infantil local.