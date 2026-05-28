El Rally Argentino entregó donaciones al comedor La Dignidad de Plaza Huincul

En su paso por la comarca petrolera el pasado fin de semana

En el marco de su paso por las localidades de Plaza Huincul y Cutral Có, el Rally Argentino llevó a cabo una nueva jornada de su iniciativa “Huella Solidaria”. La categoría realizó una donación de productos destinados al comedor La Dignidad, institución que brinda asistencia alimentaria a la comunidad local.

La actividad contó con la participación de pilotos y patrocinadores de la categoría, quienes se acercaron al establecimiento para entregar los artículos. Según indicaron los responsables del comedor, estos insumos serán utilizados de manera inmediata para asistir a las 100 familias que dependen diariamente de este servicio.

Desde la organización del comedor expresaron su agradecimiento por el gesto de la categoría automovilística, destacando que los productos recibidos permitirán reforzar las raciones que se entregarán a partir del día de mañana. Con esta acción, el Rally Argentino mantiene su programa de asistencia social en los puntos del país que integran su calendario deportivo.