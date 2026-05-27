Qué anuncia el pronóstico para este miércoles a Cutral Co y Plaza Huincul

El cielo se presentará cubierto.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto.

La temperatura máxima esperada es de 12° Centígrados y la mínima de 5° hacia la noche.

El viento se presentará del sudeste a 14 kilómetros con ráfagas de 16 kilómetros en el día; para la noche, cambiará de cuadrante hacia el sur a 9 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.

El cielo estará cubierto durante el día y la noche.

La temperatura máxima será de 16° Centígrados y la mínima será de 1° bajo cero.