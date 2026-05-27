Plaza Huincul: Triste y afectuosa despedida para un joven fallecido

El deceso ocurrió en Neuquén donde permanecía internado desde los últimos días.

En las últimas horas se conoció el deceso de un adolescente que permanecía internado en Neuquén. Desde hace unos días atrás se había dado a conocer su delicado estado de salud.

Jeremías Gómez integraba el club Petrolero Argentino, y desde la institución se lo despidió afectuosamente y además se dispuso el cese de las actividades.

“El Club Petrolero Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Jeremías Gómez, jugador de nuestra institución y, por sobre todas las cosas, una gran persona”. “Jere dejó una huella imborrable en nuestro club, no solo por su pasión dentro de la cancha, sino también por la calidad humana con la que supo ganarse el cariño y el respeto de todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Hoy despedimos a un compañero, a un amigo y a alguien que siempre será parte de la familia de Petrolero”, se indicó.

Acompañaron a su familia, amigos y conocidos en este momento de dolor.

Desde el gremio docente Aten, también se brindaron las condolencias hacia la madre del joven, quien es docente. Además, se saludó a la comunidad educativa de la Epet N° 1 de Cutral Co.