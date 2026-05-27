El IFD N°1 de Cutral Co abre la inscripción al taller “Música, Ensamble y Juego”

El espacio formativo se desarrollará bajo modalidad semipresencial

El Instituto de Formación Docente N°1 de Cutral Co abrió la inscripción al Taller de extensión “Música, Ensamble y Juego”, una propuesta de formación destinada a docentes de todos los niveles y modalidades de la provincia de Neuquén.

La capacitación será dictada por los profesores Jonatan Pelliza y Eric Alvarado, y comenzará el lunes 1 de junio. El espacio formativo se desarrollará bajo modalidad semipresencial, con un encuentro presencial y actividades virtuales complementarias.

El taller contará con dos franjas horarias de trabajo, de 09 a 12 y de 14 a 17 horas, y otorgará una acreditación total de 15 horas cátedra.