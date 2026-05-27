Estudiantes becados “Gregorio Álvarez” participaron de un encuentro formativo

Universitarios provenientes de distintas localidades de la provincia.

Más de 25 estudiantes universitarios y terciarios beneficiarios de las becas “Gregorio Álvarez” participaron de un encuentro formativo en la ciudad de Neuquén capital, orientado a fortalecer su formación académica y vincularlos con espacios estratégicos del desarrollo productivo provincial.

La actividad reunió a jóvenes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Universidad de Flores (UFLO), provenientes de distintas localidades de la provincia.

La jornada incluyó una charla sobre alimentación saludable en el Espacio DUAM, a cargo de la licenciada en nutrición Gabriela Rodríguez, además de dinámicas de intercambio entre los participantes.

Como cierre, los estudiantes realizaron una recorrida por el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, ubicado en el Polo Científico Tecnológico Neuquén, donde conocieron proyectos vinculados al desarrollo energético de la región.

La iniciativa fue impulsada por la subsecretaría de Juventud y contó con la participación de autoridades provinciales, en el marco de políticas destinadas al acompañamiento integral de las juventudes y el fortalecimiento de sus trayectorias educativas y laborales.