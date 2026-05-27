Cutral Co: se realizó un taller sobre el “Día de la Bandera”

La capacitación estuvo a cargo del ceremonialista Miguel Ángel Cuello

Esta mañana se llevó a cabo en el Anexo del Gimnasio Municipal Enrique Mosconi de Cutral Co un Taller Teórico-Práctico denominado “Día de la Bandera”, destinado a docentes y a personas vinculadas a la organización de actos oficiales y escolares.

La capacitación estuvo a cargo del ceremonialista Miguel Ángel Cuello, quien brindó lineamientos vinculados al correcto uso y tratamiento de los símbolos patrios, además de abordar aspectos normativos y organizativos relacionados con las ceremonias escolares.

Durante la jornada se trabajó sobre procedimientos como el cambio de abanderados, la donación de banderas y las disposiciones vigentes que regulan los actos protocolares. También se analizaron errores frecuentes que suelen presentarse en este tipo de eventos, con el objetivo de mejorar la organización y el respeto de los protocolos establecidos.

Cuello destacó la importancia de la formación continua en esta temática, subrayando la participación e interés de los asistentes. Asimismo, anticipó la posibilidad de realizar nuevas instancias de capacitación orientadas a fortalecer el trabajo institucional en el ámbito educativo.