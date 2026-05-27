Iván Correa, bailarín local, está nominado a los premios Martín Fierro de la Danza 2026

La ceremonia se realizará en el Centro Cultural José Rioseco de Cutral Co

El bailarín de break dance Iván Correa, oriundo de Cutral Co, fue nominado en su disciplina para los Premios Martín Fierro de la Danza 2026, un reconocimiento que destaca a artistas de todo el país por su talento y trayectoria en distintas expresiones de la danza.

La ceremonia y actividades vinculadas al certamen se desarrollarán este sábado 30 de mayo en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, donde se reunirán bailarines, referentes culturales y público en general en una jornada dedicada a la danza.

La nominación de Correa cobra relevancia para la comunidad local, ya que representa a Cutral Co en una disciplina urbana con creciente desarrollo en la región, consolidando la presencia de artistas de la comarca petrolera en escenarios de nivel nacional.