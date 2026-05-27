Alerta de estafa vinculados a adjudicaciones de viviendas en Plaza Huincul

Se trata de llamados telefónicos fraudulentos en los que se solicita información personal y, en algunos casos, dinero

La dirección de Vivienda de la Municipalidad de Plaza Huincul emitió un comunicado para advertir a la comunidad sobre la circulación de llamados telefónicos fraudulentos en los que se solicita información personal y, en algunos casos, dinero, bajo la supuesta gestión de adjudicaciones de viviendas.

Desde el área municipal aclararon que no se realizan comunicaciones telefónicas para requerir datos personales, documentación ni transferencias de dinero vinculadas a trámites habitacionales. En ese sentido, se remarcó que cualquier contacto de estas características debe considerarse sospechoso y podría tratarse de un intento de estafa.

Las autoridades recomendaron a la población no brindar información ante este tipo de llamados, desestimarlos de inmediato y realizar la denuncia correspondiente ante las fuerzas de seguridad o los organismos competentes.

Asimismo, se recordó que la atención oficial de la Dirección de Vivienda se realiza exclusivamente de manera presencial, los días jueves y viernes, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.