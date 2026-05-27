Cutral Co: recuperaron una moto robada tras un operativo policial

Fue robada en el barrio Centro Sur

Efectivos de la División Investigaciones de Cutral Co y Plaza Huincul lograron recuperar una motocicleta que había sido robada durante la noche del martes en la ciudad de Cutral Co, tras un operativo de patrullaje preventivo y tareas de investigación en distintos sectores urbanos.

El hecho fue denunciado alrededor de las 20:40 horas, cuando personal policial tomó conocimiento de la sustracción de una motocicleta Rouser NS 200 cc, de color gris y negro, en inmediaciones de calles Benazar y Elordi, en el barrio Centro Sur.

A partir de la denuncia, se desplegaron recorridas preventivas en diversos barrios de la ciudad, entre ellos Monte Hermoso, Brentana y Progreso, además de sectores de chacras, con el objetivo de dar con el rodado sustraído.

Durante el patrullaje, los efectivos observaron en la intersección de avenida Cabo Primero Belarde y Roberto Pincheira una motocicleta con características similares a la denunciada, conducida por un hombre vestido con ropa oscura.

Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga, iniciándose un seguimiento controlado. Minutos más tarde, el sospechoso abandonó el rodado en un callejón sin salida ubicado entre calles Pincheira y Benazar, logrando escapar a pie.

La motocicleta fue recuperada y trasladada a la comisaría 14, donde quedó a resguardo mientras se continúan las actuaciones correspondientes.