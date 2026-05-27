LIFUNE suspende las instancias finales del Torneo Apertura por hechos de violencia

La suspención tiene tiempo indeterminado

La Mesa Directiva de la Liga de Fútbol de Neuquén (LIFUNE) anunció la suspensión total y por tiempo indeterminado de las semifinales y finales del Torneo Apertura Oficial 2026. La medida responde a la repetición de incidentes, reclamos y actos de violencia registrados en los estadios de la región.

Según el comunicado oficial, la organización busca proteger el fútbol formativo como un espacio de recreación y aprendizaje. Para reanudar la actividad, la liga exige un compromiso con el Fair Play bajo tres ejes específicos:

Tribunas: Se solicita que padres y familiares eliminen los insultos y reduzcan la intensidad de los reclamos, transformando el aliento en una acción constructiva.

Se solicita que padres y familiares eliminen los insultos y reduzcan la intensidad de los reclamos, transformando el aliento en una acción constructiva. Jugadores: El respeto hacia el rival y las autoridades del encuentro es obligatorio. Las conductas antideportivas serán objeto de sanciones.

El respeto hacia el rival y las autoridades del encuentro es obligatorio. Las conductas antideportivas serán objeto de sanciones. Arbitraje: Los jueces deben asegurar su autoridad mediante el respeto mutuo y la mejora en las formas de comunicación con los protagonistas.

La institución remarcó que no se tolerará la presencia de personas que alteren la normalidad de los encuentros. El objetivo planteado por la conducción es que el plano deportivo sea el único protagonista y que las familias puedan asistir a los certámenes con normalidad. De esta manera, la competencia queda supeditada al cumplimiento de estas pautas de comportamiento en los estadios.