Humo en Cutral Co: Multaron a un vecino porque quemó aserrín y guano de caballo

Se constató la quema en el sector del Club Hípico.

La intensa presencia de humo en Cutral Co que se sintió con especial énfasis la noche del martes movilizó al área municipal ante los reiterados reclamos telefónicos que se recepcionaron. En la intervención se constató que existía una quema indiscriminada de aserrín y guano de caballo en las inmediaciones del club hípico.

Según informó oficialmente el municipio, a través de la secretaría de Control Urbano, la quema indiscriminada de residuos estaba sectorizada en el club hípico, ubicado entre calles Zani y Baka del barrio Monte Hermoso. Se constató que no estaba autorizada y era aserrín y guano de caballo.

Desde el municipio se informó que durante los últimos tres días esta situación generó contaminación ambiental e impacto en distintos sectores de la zona sur de la ciudad. A raíz de esta situación varios vecinos se vieron afectados por la presencia de humo y olores, además de posibles inconvenientes respiratorios.

Ante esta situación, se procedió a labrar el acta contravencional N° 112546 al Néstor Almendra, según lo establecido por el Artículo 57° de la ordenanza municipal N° 2379/13, normativa que prohíbe la quema de residuos, basura sólida y o combustibles no residuales a cielo abierto.

Desde el municipio se recordó a la población que este tipo de prácticas constituyen una infracción y son causal de multa, además de generar contaminación ambiental y riesgos para la salud pública, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Asimismo, se solicita a la comunidad colaborar con el cuidado del ambiente y realizar las denuncias correspondientes ante situaciones similares.