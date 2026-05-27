Plan de Salud Visual: ¿Donde estará el colectivo en la comarca?

Atención gratuita destinada a adolescentes de 10 a 18 años sin obra social.

Visual, con atención gratuita destinada a adolescentes de 10 a 18 años sin obra social.

El operativo incluye controles de agudeza visual, evaluación oftalmológica y entrega inmediata de anteojos con receta. En la región, el dispositivo se instalará en:

Plaza Huincul: 1 y 2 de junio, de 08:00 a 15:00 hs. El colectivo se ubicará en el Pasaje velo esos días.

Cutral Co: 3 y 4 de junio, de 08:00 a 15:00 hs. En el caso de Cutral Co, el colectivo se ubicará en el gimnasio municipal Enrique Mosconi.

El programa busca facilitar el acceso a la salud visual y promover la detección temprana de problemas de visión en edad escolar.