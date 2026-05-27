Añelo quiere transformarse en un municipio de primera categoría y redactar su carta orgánica

Según el censo 2022 tenía 6477 habitantes y la ley dice que los municipios de primera deben tener más de 5000

En la Legislatura provincial se presentó el proyecto para que el municipio de Añelo se transforme en un municipio de primera categoría. Según la ley provincial, tienen ese rango las localidades con más de 5000 habitantes.

“El requerimiento viene desde hace años, pero hoy se materializa en la Legislatura y es un paso histórico para los vecinos de Añelo”, expuso el intendente de Añelo, Fernando Banderet ante la prensa. “Cumplimos con todos los requisitos legales para ser municipio de primera”, aseguró con firmeza el jefe comunal.

Añelo es uno de los epicentros del desarrollo energético del país a través de la formación Vaca Muerta. Este fenómeno económico y productivo vino acompañado de una transformación demográfica sin precedentes teniendo en cuenta que el Censo 2022 registró de forma oficial 6.477 habitantes.

Meses después, el Padrón Electoral (Marzo 2023) incluyó a 8.603 electores (nacionales y extranjeros), una cifra que ya superaba al censo y a la que debe adicionarse la población de 0 a 16 años y los extranjeros no empadronados.

En la actualida el crecimiento no se detiene. “Hace dos años y medio la localidad de Añelo contaba con 5.400 habitantes aproximadamente, mientras que en la actualidad supera las 12 mil personas radicadas”, detalló el intendente.

Banderet se mostró optimista respecto al acompañamiento de las distintas fuerzas políticas provinciales: “Creemos que ningún diputado se opondrá a este proyecto porque cumplimos con lo necesario y porque es un derecho que con su materialización mejorará la vida de las familias añelenses”.

En el lugar, la comitiva fue recibida por Daniela Rucci, quien asumió el compromiso de impulsar la iniciativa desde su banca.

“El crecimiento de Añelo es innegable y necesita ser acompañado con decisiones a la altura de lo que hoy representa para la provincia y el país. Pero además, este reconocimiento tiene que ver con algo más profundo: no puede haber neuquinos de primera, de segunda o de tercera categoría. Todos somos ciudadanos de primera categoría, más allá del lugar donde nos toque vivir, y este paso también es una forma de hacer justicia con una comunidad que viene sosteniendo ese crecimiento todos los días.”

Además, la legisladora explicó cómo continuará el recorrido institucional de la iniciativa dentro de la Legislatura: “Junto al intendente y su equipo acabamos de realizar la presentación formal del proyecto en la Legislatura, y desde mi banca, como representante de la región Vaca Muerta, voy a impulsar su ingreso para que tome estado parlamentario. A partir de ahí, el proyecto será girado a las comisiones correspondientes, donde se dará el debate entre los legisladores, para luego avanzar hacia su tratamiento y aprobación en el Recinto.”