Cutral Co: Parque Este invita a talleres y actividades gratuitas para todas las edades

Las actividades se desarrollan en la sede vecinal ubicada sobre calle Lago Agrio 1400

La sede barrial Parque Este abrió las inscripciones a una amplia variedad de talleres y actividades destinadas a vecinos de todas las edades. Las propuestas incluyen espacios deportivos, recreativos, artísticos y de formación, con opciones gratuitas y otras con un aporte económico accesible.

Las actividades se desarrollan en la sede vecinal ubicada sobre calle Lago Agrio 1400 y buscan promover la participación comunitaria, el aprendizaje y la recreación en el barrio.

Entre las propuestas disponibles se encuentran talleres de canto, arte y multitécnicas, tejido, porcelana fría y peluquería femenina, además de disciplinas físicas y deportivas como EFI, escuelita de fútbol, calistenia y pilates & stretching.

Muchas de las actividades son gratuitas, lo que permite ampliar el acceso de niños, jóvenes y adultos a espacios de encuentro y formación. Quienes deseen sumarse pueden acercarse directamente a la sede para obtener más información sobre días, horarios e inscripciones.