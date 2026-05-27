Convocan a la diplomatura en acompañantes comunitarias contra la Violencia de Género

La provincia través de la secretaría de Mujeres y Diversidad del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, convoca a participar de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género, una propuesta gratuita, abierta a toda la comunidad y sin requisitos previos de inscripción.
La formación comenzará el 30 de mayo y se dictará en modalidad virtual, con acompañamiento presencial en cinco localidades neuquinas: Neuquén capital, Vista Alegre, Plottier, Picún Leufú y Las Ovejas. El objetivo es fortalecer redes comunitarias de prevención, escucha activa y acompañamiento ante situaciones de violencia de género, mediante herramientas teóricas y prácticas orientadas a referentes territoriales y personas interesadas en la temática.
La diplomatura abordará contenidos vinculados al acceso a la justicia, marcos normativos vigentes, intervención comunitaria, salud mental y nuevas violencias en entornos digitales. Quienes cumplan con el 80% de asistencia en las sedes presenciales podrán quedar exceptuados del examen final, y en algunos casos se podrá acceder a certificación de posgrado otorgada por la Universidad Provincial de Córdoba. La inscripción ya se encuentra abierta y se realiza de manera online: Formulario de inscripción Diplomatura Acompañantes Comunitarias