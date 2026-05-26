Secuestro de truchas y un arma de fuego en operativos de Fauna en la provincia

Durante la noche del lunes, la Dirección Provincial de Fauna llevó adelante procedimientos de control y fiscalización en distintos puntos del territorio provincial. Estas tareas resultaron en el secuestro de piezas de pesca y un arma de fuego.
En la zona de Piedra del Águila, personal de la delegación local realizó un operativo que finalizó con el secuestro de 60 truchas obtenidas de manera ilegal. Según informaron las autoridades, este procedimiento formó parte de las tareas de control preventivo sobre las actividades de pesca en la región.
En forma simultánea, efectivos de Junín de los Andes y del Grupo Táctico Operativo de Fauna interceptaron a dos hombres que realizaban caza furtiva en un establecimiento cercano al Aeropuerto Chapelco. En dicho lugar, el personal detectó movimientos vinculados a la actividad ilegal y procedió al secuestro de un arma larga de fuego y municiones.
Tras los operativos, se dio intervención a la División Brigada Rural y se iniciaron las diligencias judiciales correspondientes. Las actuaciones continúan bajo investigación con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de conservación ambiental y protección de la fauna silvestre en Neuquén.