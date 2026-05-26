Está anunciada la fecha de pago de haberes para la administración pública provincial

Es para todos los organismos.

Desde el gobierno provincial se anunció que estarán depositados los sueldos de la administración pública, antes de que finalice el mes.

Este 29 de mayo, se abonarán los haberes, el mismo día, a todos trabajadores de la administración pública; como así también los haberes de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En ese sentido, anunció que los haberes de mayo serán acreditados en las cuentas que los trabajadores de los ministerios, administración central, entes públicos, Educación y demás, poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Desde la secretaría de Prensa y Comunicación se destacó que también fue decisión del gobernador que los sueldos se abonen antes de la finalización del mes, acción que es posible en virtud de la transparencia, eficiencia y cuidado extremo en la administración de los recursos del Estado.