Hay seis inscriptos para la audiencia pública en Cutral Co

La audiencia pública está prevista para las 19.

La audiencia pública convocada para este martes a las 19 tiene seis participantes inscriptos. Como lo indica la carta orgánica municipal su resultado no es vinculante, pero es un espacio donde quienes se anotaron pueden dar su opinión estrictamente el tema en cuestión.

En este caso, el despacho de comisión relacionado a la ordenanza que remitió el intendente Ramón Rioseco para modificar dos artículos de la ordenanza tarifaria 2026. Uno de ellos es el 93° y el otro el 111°.

Se menciona l amodificación sobre el regimen general de exenciones y beneficios tributarios dinámicos, tal como se la denominó.

Entre ellos figura la reducción de tributos municipales para quienes no pueden acceder a la conexión de servicios (como el gas natural) y para los comercios y empresas que adviertan una baja en las ventas por la ejecución de obras públicas, como puede ocurrir con la pluvioaluvional.

Las personas anotadas son: Daniela Andrea Caeto; Pablo Gonzalo Ávalos; Cecilia Vaneza López; Raúl Felipe Palacios; Denis José Pedrosa y Hugo Gabriel Gutiérrez.

En la audiencia de hoy estarán los integrantes de la comisión.