Finalizó la séptima fecha de Predécimas en la Zona 5

En las instalaciones del Club Rivadavia se disputó la séptima jornada del torneo de Predécimas, correspondiente a la Zona 5 que integra a los equipos de Cutral-Có, Plaza Huincul y Zapala.
La jornada arrojó un empate 2-2 entre Unión de Zapala y La Academia de Zapala. Los goles de Unión fueron marcados por Ramiro Giménez, mientras que Santiago Fuentes y Tiziano Argamonte convirtieron para La Academia. Por su parte, Argentinos Jrs venció 3-0 a Rivadavia con anotaciones de Aquilez López y un doblete de Romeo Namuncura. En el cierre, Don Bosco de Zapala derrotó 1-0 a Petrolero con un tanto de Bautista Godoy.
Tras estos resultados, las posiciones en la Zona 5 se encuentran de la siguiente manera:
1. Alianza: 18 pts (+11)
2. Don Bosco: 13 pts (+3)
3. Argentinos Jrs: 12 pts (+13)
4. Rivadavia: 7 pts (-7)
5. Petrolero: 6 pts (-5)
6. La Academia: 4 pts (-5)
7. Unión de Zapala: 1 pto (-12)