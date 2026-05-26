Plaza Huincul reanuda la campaña de esterilización para mascotas

La idea es evitar las crías no deseadas y que luego se conviertan en animales callejeros.

Desde la dirección de Zoonosis de Plaza Huincul se informó que está en marcha la nueva campaña de esterilizaciones para perros y gatos, tanto hembras como machos.

Siempre se debe solicitar turno para las mascotas por Whatsapp al 2994091830. Los días lunes, miércoles y viernes se realizarán cirugías para felinos; y los martes y jueves para caninos.

La dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Plaza Huincul lanza una nueva campaña de esterilizaciones caninas y felinas

Solicitá el turno para tu mascota por Whatsapp al 2994091830. Los días lunes, miércoles y viernes se realizarán cirugías para felinos; y los martes y jueves para caninos