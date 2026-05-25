Añelo: Figueroa encabezó el acto del 25 de Mayo e inauguró obras

Las autoridades destacaron el crecimiento de la localidad y su rol estratégico dentro del desarrollo energético de la región de Vaca Muerta

En el marco de los actos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó la ceremonia oficial en Añelo junto al intendente Fernando Banderet.

Durante la jornada se inauguró un nuevo monumento en homenaje a los caídos en Malvinas, además de la habilitación de las calles 1 y 2 recientemente pavimentadas, que suman más de 2.200 metros lineales de asfalto destinados a mejorar la conectividad y la movilidad urbana.

Las autoridades destacaron el crecimiento de la localidad y su rol estratégico dentro del desarrollo energético de la región de Vaca Muerta, considerada uno de los principales motores productivos del país.

El acto contó con la participación de funcionarios provinciales, legisladores y representantes locales.