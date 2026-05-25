Cutral Co: se realizó el curso “Los chicos toman la palabra” con amplia participación docente

La actividad fue organizada por la seccional de ATEN de Cutral Co y Plaza Huincul junto a la escuela de formación “Carlos Fuentealba”

En la ciudad de Cutral Co se llevó a cabo el curso-taller “Los chicos toman la palabra”, dictado por el profesor Horacio Cárdenas.

La actividad fue organizada por la seccional de ATEN de Cutral Co y Plaza Huincul junto a la escuela de formación “Carlos Fuentealba” y reunió a más de 120 docentes de la región.

Del encuentro participaron las supervisoras Sonia Huenchuman y Marina Leiva, la secretaria general de la seccional, profesora Fany Apablaza, y el secretario de Formación, profesor Cristian Lermanda.

Durante la jornada se abordaron herramientas pedagógicas vinculadas a la participación de las infancias en el ámbito escolar, en un contexto atravesado por cambios sociales y desafíos educativos actuales.