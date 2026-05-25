Plaza Huincul celebró el Día de la Revolución de Mayo

La ceremonia fue encabezada por el intendente Claudio Larraza y contó con la presencia de la diputada provincial Yamila Hermosilla

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la ciudad de Plaza Huincul realizó un acto conmemorativo en el gimnasio Atardecer Feliz, con la participación de vecinos, instituciones locales y autoridades municipales y provinciales.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Claudio Larraza y contó con la presencia de la diputada provincial Yamila Hermosilla, junto a funcionarios locales.

Durante el acto se desarrollaron presentaciones artísticas a cargo de distintos grupos y artistas de la región. Participaron el ballet folklórico Atardecer Feliz, la Compañía de Danzas Petrolero Argentino, Chelo Navarrete y Candela “La Chinita” Tapia, entre otros.

En simultáneo, en el exterior del predio se llevó a cabo una nueva edición de la feria Plaza Emprende, donde emprendedores locales ofrecieron productos gastronómicos y diversas propuestas comerciales, generando un espacio de encuentro para las familias que asistieron a la jornada.