Plaza Huincul abre inscripciones para el torneo de fútbol infantil y femenino +35

Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el Torneo Recreativo de Invierno, que incluirá competencias de fútbol infantil y fútbol femenino para mayores de 35 años.
El certamen comenzará el sábado 13 de junio y reunirá a categorías formativas de fútbol infantil: 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019 y 2020/2021, con el objetivo de promover la participación deportiva desde edades tempranas y fomentar hábitos saludables en la comunidad.
En paralelo, se desarrollará el torneo de fútbol femenino +35 años, destinado a incentivar la actividad física, la recreación y la integración social a través del deporte.
Las inscripciones para fútbol infantil estarán abiertas hasta el lunes 8 de junio, mientras que para la categoría femenina +35 podrán realizarse hasta el miércoles 10 de junio.
Los interesados podrán inscribirse de lunes a viernes en la dirección de Deportes, de 08:00 a 13:00 horas, o en el Club Plaza Huincul (ex CEF N°1), de 13:00 a 20:00 horas.
Para más información, se encuentra disponible el número de contacto 299 535 4622.