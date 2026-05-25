Plaza Huincul abre inscripciones para el torneo de fútbol infantil y femenino +35

El certamen comenzará el sábado 13 de junio

Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el Torneo Recreativo de Invierno, que incluirá competencias de fútbol infantil y fútbol femenino para mayores de 35 años.

El certamen comenzará el sábado 13 de junio y reunirá a categorías formativas de fútbol infantil: 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019 y 2020/2021, con el objetivo de promover la participación deportiva desde edades tempranas y fomentar hábitos saludables en la comunidad.

En paralelo, se desarrollará el torneo de fútbol femenino +35 años, destinado a incentivar la actividad física, la recreación y la integración social a través del deporte.

Las inscripciones para fútbol infantil estarán abiertas hasta el lunes 8 de junio, mientras que para la categoría femenina +35 podrán realizarse hasta el miércoles 10 de junio.

Los interesados podrán inscribirse de lunes a viernes en la dirección de Deportes, de 08:00 a 13:00 horas, o en el Club Plaza Huincul (ex CEF N°1), de 13:00 a 20:00 horas.

Para más información, se encuentra disponible el número de contacto 299 535 4622.