Habrá conversatorio sobre Salud ginecológica en el IFD N° 1 de Cutral Co

Se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo

La comunidad educativa del Instituto de Formación Docente (IFD) N° 1 de Cutral Co invita a participar de un conversatorio sobre Salud Ginecológica, una propuesta destinada a promover la información, el cuidado y la concientización en torno a la salud integral.

La actividad estará a cargo del equipo de obstetricia del hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul, quienes abordarán distintas temáticas vinculadas a la salud ginecológica, destacando la importancia del acceso a la información y el acompañamiento profesional.

Bajo el lema “Saber sobre salud ginecológica es tema de todos y todas”, el encuentro busca generar un espacio de diálogo abierto y participativo para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa del IFD N° 1, ISFD N° 14 y UTN FRN.

El conversatorio se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo a las 19 horas en el SUM del IFD N° 1 de Cutral Co.