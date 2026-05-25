La huerta del sector de Salud Mental del informa nuevo horario de actividades

Las jornadas se desarrollarán todos los martes

El sector de Salud Mental del hospital zonal comunicó a la comunidad el nuevo horario de funcionamiento de la huerta comunitaria “Vegel Rayún”, un espacio destinado a promover la inclusión, el acompañamiento terapéutico y el trabajo colectivo a través de actividades vinculadas a la naturaleza y la producción sustentable.

Según se informó, las jornadas se desarrollarán todos los martes de 14:00 a 16:00 horas, con ingreso por calle Lago Tromén. Las actividades podrán suspenderse en caso de mal tiempo. Para consultas e información, las personas interesadas pueden comunicarse al número 299-5350417 mediante WhatsApp.