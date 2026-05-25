Cómo se planifica el desarrollo de Neuquén después de Vaca Muerta

Se implementan los programas de financiamiento a la producción, la regularización de tierras, las obras de infraestructura hídrica y readecuaciones tributarias.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, detalló la estrategia integral que lleva adelante la Provincia para fortalecer la matriz productiva de Neuquén en paralelo al crecimiento de la industria hidrocarburífera, priorizando el apoyo a productores de todos los niveles.

Al respecto, indicó que uno de los principales objetivos de la gestión es consolidar el desarrollo productivo del Neuquén post Vaca Muerta, impulsando herramientas de financiamiento, infraestructura y ordenamiento territorial para pequeños, medianos y grandes productores.

A través de financiamiento subsidiado y programas de regularización de tierras, el Gobierno busca revertir el deterioro del suelo y fomentar la inversión privada en sectores clave como la ganadería y la fruticultura.

“Al pequeño productor de la provincia hemos tratado de ir acompañándolo a través de créditos. Se han implementado distintas alternativas para pequeños, medianos y grandes productores, en condiciones favorables con tasas subsidiadas, muy distintas a las del mercado”, señaló Koenig.

Según afirmó, una de las iniciativas más ambiciosas incluye la expansión de las zonas de riego para duplicar la superficie cultivable actual mediante nuevas obras de infraestructura hídrica. Asimismo, se implementan beneficios tarifarios y exenciones impositivas para reducir costos operativos en actividades como la acuicultura y el turismo regional.

Finalmente, destacó el programa Invierta Neuquén, que surge como el motor principal para atraer nuevas industrias y diversificar la economía provincial a largo plazo.

En ese sentido, explicó que la Provincia trabaja en medidas destinadas a mejorar la rentabilidad y garantizar la sustentabilidad de las actividades productivas, especialmente en el contexto de sequía y cambio climático que atraviesa la región patagónica.

Sobre la actividad ganadera, recordó que se están implementando programas de incentivo para evitar el sobrepastoreo y recuperar los campos degradados. “Muchas veces la misma actividad destruye las pasturas que permiten el crecimiento; por eso trabajamos en programas de incentivo para descargar los campos cuando hay exceso de animales”, afirmó.

Koenig también destacó el avance en la regularización de tierras fiscales, una política orientada a brindar mayor seguridad jurídica y promover inversiones productivas. “Trabajamos para que el productor tenga certidumbre e invierta en algo propio”, expresó.

Nuevos proyectos hídricos

El ministro subrayó además la importancia estratégica de optimizar el uso del agua y ampliar las superficies bajo riego. Actualmente, Neuquén cuenta con unas 23.000 hectáreas irrigadas y la Provincia impulsa un proyecto para incorporar nuevas tierras productivas en el valle de Picún Leufú. “Será un canal que regaría unas 50.000 hectáreas entre Picún Leufú y Piedra del Águila, lo que permitirá duplicar la superficie de riego actual de la provincia”, adelantó.

En relación con los costos de producción, Koenig recordó que el gobierno provincial implementó un programa de bonificación de tarifas eléctricas de hasta el 30% para productores y establecimientos industriales vinculados a actividades como riego, empaque, frigoríficos y bodegas.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con distintos sectores para potenciar actividades estratégicas como la fruticultura, la vitivinicultura y la acuicultura. Sobre esta última, resaltó que “las truchas de la cuenca del Limay ya se venden en los mercados más exigentes de Estados Unidos y Japón”.

Finalmente, el ministro sostuvo que la producción, junto al turismo, la industria del conocimiento y nuevas inversiones privadas, será uno de los pilares del desarrollo económico neuquino en el futuro.

“Tenemos el programa Invierta Neuquén, que ya tiene más de 100 empresas interesadas para diversificar la matriz productiva e industrial”, explicó. El programa contempla beneficios impositivos, acceso a créditos y disponibilidad de tierras fiscales para proyectos estratégicos en distintas regiones de la provincia.