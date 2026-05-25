Urgente: Piden dadores de sangre para un joven jugador de Petrolero Argentino

Además del club se sumó ATEN porque su mamá es docente. La donación se podrá hacer desde el martes, es urgente

Jeremías Gomez atraviesa una difícil situación de salud y por eso se pidió una donación de sangre urgente. Se podrá concurrir a Neuquén desde este martes.

Puede ser cualquier tipo o factor, no hay restricciones. Y también donación de plaquetas. Al pedido realizado por el club Petrolero Argentino se sumó el gremio ATEN, ya que la mamá de Jeremías es afiliada.

Para donar hay que viajar a Neuquén, de lunes a viernes entre las 7.30 y las 10 h en la clínica San Lucas, ubicada en Elordi 2185.

Condiciones generales:

Tener entre 18 y 65 años

presentar DNI o alguna documentación que tenga foto

No es conveniente guardar ayuno total previo a la donación, Se puede ingerir cualquier infusión con azúcar o edulcorante (café, té, mate, etc.)

No ingerir alimentos grasos y/o lácteos dentro de las 3 hs previas a la donación

Haber pasado UN AÑO de cualquier cirugía, perforación o tatuaje

No estar en periodo de lactancia

Pesar mas de 50kg

Al momento de presentarse, anunciar que la donación es para Jeremías Gomez. Además familiares y seres queridos pidieron una cadena de oración por su pronta recuperación.