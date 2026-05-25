Urgente: Piden dadores de sangre para un joven jugador de Petrolero Argentino

Jeremías Gomez atraviesa una difícil situación de salud y por eso se pidió una donación de sangre urgente. Se podrá concurrir a Neuquén desde este martes.
Puede ser cualquier tipo o factor, no hay restricciones. Y también donación de plaquetas. Al pedido realizado por el club Petrolero Argentino se sumó el gremio ATEN, ya que la mamá de Jeremías es afiliada.
Para donar hay que viajar a Neuquén, de lunes a viernes entre las 7.30 y las 10 h en la clínica San Lucas, ubicada en Elordi 2185.
Condiciones generales:
- Tener entre 18 y 65 años
- presentar DNI o alguna documentación que tenga foto
- No es conveniente guardar ayuno total previo a la donación, Se puede ingerir cualquier infusión con azúcar o edulcorante (café, té, mate, etc.)
- No ingerir alimentos grasos y/o lácteos dentro de las 3 hs previas a la donación
- Haber pasado UN AÑO de cualquier cirugía, perforación o tatuaje
- No estar en periodo de lactancia
- Pesar mas de 50kg
Al momento de presentarse, anunciar que la donación es para Jeremías Gomez. Además familiares y seres queridos pidieron una cadena de oración por su pronta recuperación.