Este es el pronóstico para el 25 de mayo en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para este 25 cuando se celebra la revolución de mayo una jornada con cielo despejado.
La temperatura máxima esperada es de 16° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero hacia la noche.
El viento se presentará del este a 14 kilómetros con ráfagas de 19 kilómetros en el día; para la noche, rotará al noreste a 15 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará despejado durante la mañana y hacia la noche cambiará a parcialmente nublado.
Para el martes, la mínima será de 5° y la máxima de 15° Centígrados.