Cutral Co conmemoró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín

En la mañana de este 25 de mayo se llevó a cabo en la Plaza General San Martín el acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, una de las fechas más importantes de la historia argentina, que recuerda el inicio del proceso de construcción del primer gobierno patrio en 1810.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, concejales, integrantes del Ejecutivo municipal, representantes de instituciones locales y vecinos de la comunidad. También participaron abanderados y escoltas del Taller Esperanza y de la dirección de la Tercera Edad “Casita de los Abuelos”.

Durante el acto se realizó el izamiento de las banderas Nacional y Provincial, acompañado por la interpretación de la Marcha Aurora. Posteriormente, se entonaron el Himno Nacional Argentino y el Himno Provincial “Neuquén Trabun Mapu”, finalizando con la Marcha de Malvinas.

La jornada formó parte de las actividades conmemorativas que se desarrollan cada 25 de mayo en todo el país, en recuerdo de los hechos de 1810 que dieron inicio al proceso de independencia y a la conformación de un gobierno propio.