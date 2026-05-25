Neuquén impulsa líneas de crédito para el sector cultural

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del WhatsApp

El Gobierno de la provincia del Neuquén, a través del programa Neuquén Financia, mantiene vigentes dos líneas de asistencia crediticia destinadas a fortalecer emprendimientos de las industrias culturales y facilitar el acceso a información, equipamiento y herramientas de trabajo.

La iniciativa es implementada junto al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) y la Secretaría de Cultura provincial, con el objetivo de acompañar tanto proyectos en etapas iniciales como emprendimientos en proceso de consolidación.

La primera línea está orientada a quienes requieren una primera oportunidad de financiamiento, con créditos destinados a la adquisición de bienes, herramientas, equipamiento menor y capital de trabajo. La segunda, denominada “Invertimos en Cultura, Creamos Futuro”, está dirigida a proyectos más avanzados, permitiendo inversiones en tecnología, hardware y software, ampliaciones, insumos y desarrollo de eventos, con montos de mayor alcance.

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del WhatsApp 2994 131059, por correo a industriasculturales@neuquen.gov.ar o en la Subsecretaría de Cultura en Neuquén capital.