Festejaron el 25 de mayo con la agrupación Siempre Ayudando y el banco Credicoop

Fue en el paraje Limay Centro.

En el paraje Limay Centro, en Picún Leufú hubo festejo de la fiesta patria este 25 de mayo.

Desde la Agrupación Solidaria Siempre Ayudando se informó que gracias a la colaboración al banco Credicoop, la cooperativa solidaria Filial Cutral Co, se logró realizar la celebración patria junto a la comunidad Marifil.

“Fue un honor ser parte de la jornada patria, donde compartimos un riquísimo locro preparado con mucho amor por mi tía Marcela. Gracias también a doña Flor por los panes deliciosos, y a Jonathan y Fabián, loncos de la agrupación, por la excelente atención y el recibimiento a todos los presentes y vecinos que se acercaron a compartir”, se indicó.

Gracias por acompañar y fortalecer nuestras celebraciones y tradiciones comunitarias. 