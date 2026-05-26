Festejaron el 25 de mayo con la agrupación Siempre Ayudando y el banco Credicoop

En el paraje Limay Centro, en Picún Leufú hubo festejo de la fiesta patria este 25 de mayo.
Desde la Agrupación Solidaria Siempre Ayudando se informó que gracias a la colaboración al banco Credicoop, la cooperativa solidaria Filial Cutral Co, se logró realizar la celebración patria junto a la comunidad Marifil.
“Fue un honor ser parte de la jornada patria, donde compartimos un riquísimo locro preparado con mucho amor por mi tía Marcela. Gracias también a doña Flor por los panes deliciosos, y a Jonathan y Fabián, loncos de la agrupación, por la excelente atención y el recibimiento a todos los presentes y vecinos que se acercaron a compartir”, se indicó.
Gracias por acompañar y fortalecer nuestras celebraciones y tradiciones comunitarias.