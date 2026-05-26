Cutral Co: un hombre fue declarado responsable por abusar sexualmente de una niña

El imputado reconoció su responsabilidad penal y aceptó renunciar a la etapa de juicio

Un hombre fue declarado responsable por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por haber provocado un grave daño a la salud mental de la víctima, en el marco de una causa que investigó hechos ocurridos durante el año 2016.

La decisión se tomó en una audiencia realizada este lunes ante la jueza de garantías Alina Macedo Font, donde se presentó un acuerdo parcial impulsado por la fiscalía. En ese contexto, el imputado reconoció su responsabilidad penal y aceptó renunciar a la etapa de juicio, mientras que la determinación de la pena quedará a cargo de un tribunal colegiado de tres integrantes.

La investigación fue llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal y estuvo a cargo del fiscal del caso Federico Cuneo. Según la acusación, los hechos se habrían producido de manera reiterada en el domicilio donde convivía la víctima, aprovechando situaciones en las que quedaba bajo el cuidado del imputado.

Durante la audiencia, la fiscalía expuso pruebas reunidas en la investigación, entre ellas el testimonio de la víctima, informes psicológicos y pericias que acreditan consecuencias emocionales vinculadas a los abusos denunciados.

La defensa del acusado prestó conformidad al acuerdo presentado, y el imputado asumió formalmente su responsabilidad. Finalmente, la magistrada homologó el acuerdo y lo declaró responsable en los términos planteados por la acusación.