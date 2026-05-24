Rally: Villagra ganó y Cancio se quedó como escolta

Raimondi ganó la RC4 y Nicolás González la RC Maxi Rally. Así fue la edición del Rally del Petróleo y los Dinosaurios

Dice el refrán que se pierde el pelo pero no las mañas y esta edición del Rally del Petróleo y los Dinosaurios parece darle la razón. Villagra dejó en claro que está más vigente que nunca, sigue primero en el campeonato y se llevó esta edición.

Y Cancio, con un auto que no siguió la evolución técnica y sin ritmo de competencia, recordó cada uno de los caminos que lo vieron crecer y quedó en el segundo lugar.

Pero eso no es todo, Raimondi, un histórico del Rally local, se quedó con la categoría RC4. Todo un logro porque la prueba fue muy difícil y los abandonos se multiplicaron. Nicolás González también ganó en su categoría, demostrando

Villagra consiguió manejar el ritmo durante la jornada decisiva, sellando una nueva victoria en la temporada, tanto en la clasificación general como en la clase RC2, con una ventaja de 15.7 segundos sobre Alejandro Cancio / Diego Cagnotti (Skoda), quienes se mantuvieron en pelea durante todo el fin de semana y disfrutaron ante el público local. El tercer lugar quedó en manos de Miguel Baldoni / Gustavo Franchello (Skoda), quienes sostuvieron un ritmo competitivo durante todo el fin de semana para mantenerse entre los protagonistas y asegurar un lugar en el podio final, concluyendo la competencia a 22.7 segundos de la punta. Además, el binomio logró quedarse con el mejor registro en el Power Stage.

Dentro de la Copa RC2, Diego Miceli / Sergio Daparte (Skoda) se quedaron con la victoria en los caminos neuquinos, registrando el mejor tiempo en el Power Stage. La segunda posición quedó para Rodrigo Disalvo / Andrés Pissaco (Skoda), mientras que Genaro González / Zacarías García (Skoda) completaron la tercera posición.

La RC-MR tuvo a Nicolás González / Gerónimo Bordignon (VW) como claros dominadores de la fecha, logrando construir diferencias importantes a partir de un ritmo firme y constante a lo largo del fin de semana. Como escoltas finalizaron Victorio Ballay / Claudio Moreno (DS3), mientras que Nadia Cuatro / Miguel Recalt (Toyota) completaron el tercer lugar.

En la RC4, los locales Roberto Raimondi / José Raimondi (Peugeot) se quedaron con la victoria dentro de la categoría. La segunda posición quedó para Sabrina Scicolone / Gerardo Scicolone (Peugeot), debutando dentro de la divisional.