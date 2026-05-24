Plaza Huincul impulsa nueva capacitación en corte de pelo

Las clases se dictarán de 14 a 16 horas.

La Municipalidad de Plaza Huincul anunció una nueva propuesta de formación gratuita orientada a quienes buscan adquirir herramientas laborales en el rubro de la peluquería y estética. Se trata del curso “Corte Unisex – Técnicas Básicas de Corte”, una capacitación que apunta a brindar conocimientos actuales y prácticos para facilitar la inserción laboral.

La iniciativa se desarrollará en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517, y dará inicio el próximo miércoles 29 de mayo. Las clases se dictarán de 14 a 16 horas. Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscripciones comunicándose al 2995351518 o acercándose a la Subsecretaría de Capacitación.