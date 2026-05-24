Elevan a alerta amarilla la actividad del volcán Nevado de Longaví en Chile

Desde el Gobierno provincial aseguraron que se mantiene un seguimiento constante de la actividad volcánica en coordinación con instituciones nacionales y equipos de vigilancia científica

Las autoridades de emergencia de la provincia de Neuquén informaron este sábado la elevación a nivel de alerta técnica amarilla del volcán Nevado de Longaví, ubicado en la región del Maule, en territorio chileno y cercano al noroeste neuquino.

La comunicación fue emitida de manera conjunta por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Dirección Provincial de Protección Civil y el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) del SEGEMAR.

Según detallaron los organismos oficiales, la medida responde a variaciones detectadas en el monitoreo del sistema volcánico. No obstante, aclararon que la situación “no implica una erupción inminente”.

Asimismo, indicaron que actualmente “se descarta cualquier tipo de afectación sobre territorio argentino”, llevando tranquilidad a las comunidades cercanas a la zona cordillerana.

El Nevado de Longaví es un estratovolcán emplazado íntegramente en Chile y forma parte de los volcanes monitoreados de manera permanente por organismos técnicos especializados.

Desde el Gobierno provincial aseguraron que se mantiene un seguimiento constante de la actividad volcánica en coordinación con instituciones nacionales y equipos de vigilancia científica, con el objetivo de evaluar la evolución del fenómeno y actuar preventivamente ante cualquier cambio significativo.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.