Cutral Co celebró la 3° edición de la Fiesta del Zapallo XL de la comarca petrolera

El intendente Ramón Rioseco destacó la importancia de mantener viva la cultura del cultivo y celebró la participación de las nuevas generaciones.

La ciudad de Cutral Co fue escenario de una nueva edición de la Fiesta del Zapallo XL de la Comarca Petrolera, un evento que reunió a productores y emprendedores de distintos puntos de la región en el Salón Arnoldo Janssen.

Durante la celebración se entregaron más de 5,4 millones de pesos en premios distribuidos en diferentes categorías, destacando el esfuerzo y compromiso de quienes trabajan la tierra en la región. Además, se realizó la tradicional venta de locro a beneficio de la Asociación Social y Cultural Sembrando Huertas.

El intendente Ramón Rioseco destacó la importancia de mantener viva la cultura del cultivo y celebró la participación de las nuevas generaciones. “Que haya ganado un niño es importante porque significa que el amor por el cultivo se transmite de generación en generación”, expresó.

Por su parte, Jesica Rioseco remarcó el acompañamiento a la organización Sembrando Huertas y valoró la amplia convocatoria registrada durante el evento. También destacó la iniciativa presentada por la diputada Lorena Parrilli en la Legislatura provincial para que la celebración obtenga el reconocimiento oficial como Fiesta Provincial.

En tanto, Adriana Coñuecar señaló que la fecha de la fiesta fue pensada en la previa del 25 de Mayo para incentivar la compra de zapallo a productores locales y promover el consumo de alimentos saludables en las mesas familiares.

Entre los premios destacados, la categoría Mayor Producción Invitado de Afuera quedó en manos de representantes de Picún Leufú, quienes recibieron 445 mil pesos. En la categoría Mayor Producción, Adriana Fuentealba obtuvo el primer puesto y un premio de un millón de pesos, mientras que Graciela Herrera fue reconocida en la categoría Zapallo Criollo con un premio de 600 mil pesos.