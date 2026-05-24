Cutral Co: ampliaron la sede vecinal de Colonia 2 de Abril

Una obra destinada a fortalecer el desarrollo de actividades sociales

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recorrió la ampliación de la sede vecinal del barrio Colonia 2 de Abril, una obra destinada a fortalecer el desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas en la comunidad. La visita se realizó junto al secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, y el presidente del barrio, Raúl Troncoso.

El nuevo espacio forma parte de un proyecto de mejora de infraestructura barrial que busca ampliar las oportunidades de encuentro y participación de los vecinos. En este sentido, el jefe comunal destacó el rol del edificio como punto de referencia para distintas actividades comunitarias y repasó los avances en materia de servicios básicos.

“Este salón será para diversas actividades sociales, culturales y deportivas. También estamos avanzando con las obras de gas; estamos en la tercera etapa y estimamos alcanzar entre el 70% y el 80% de cobertura del barrio”, señaló Rioseco durante la recorrida. Asimismo, indicó que se avanzará con las conexiones domiciliarias para familias de menores recursos, incluyendo tanto la conexión externa como la instalación interna en las viviendas.

En paralelo, el intendente confirmó la continuidad de los trabajos de extensión de la red cloacal, en el marco de un plan integral de infraestructura que se ejecuta en el sector.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, detalló las características de la obra. “Es un salón de 85 metros cuadrados, construido con mampostería de ladrillo y techo de chapa. También se amplió la cocina, se refaccionó el baño, se realizó pintura general y se instaló un biodigestor”, precisó.

Desde la comisión barrial, el presidente Raúl Troncoso valoró la concreción del proyecto y el impacto positivo en la comunidad. “Estamos muy felices. Los vecinos están todos contentos. Es un salón amplio donde podremos realizar muchas actividades, desde clases de gimnasia hasta ferias”, expresó.