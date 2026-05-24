Cielo mayormente cubierto y sin viento: así estará el tiempo este domingo en la comarca

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que para este domingo 14 de mayo el tiempo en Plaza Huincul y Cutral Co se presentará con cielo cubierto y condiciones ventosas a lo largo de toda la jornada.
Según el reporte, la temperatura máxima alcanzará los 16°C durante la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los -1°C por la noche, configurando una marcada amplitud térmica.
En relación al viento, durante el día se prevé una intensidad cercana a los 13 km/h con ráfagas de hasta 11 km/h, mientras que hacia la noche aumentará levemente a 16 km/h, manteniendo ráfagas similares.
En el plano astronómico, se informó además que la Luna transitará la fase de Gibosa Creciente, con una iluminación superior a la mitad, ubicada en el signo zodiacal de Virgo.