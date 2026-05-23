Empieza el finde largo y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para este sábado una jornada con cielo cubierto en el día.
La temperatura máxima esperada es de 11° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero hacia la noche.
El viento se presentará del sudeste, con una leve brisa a 9 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad en el día; para la noche, se rotará al cuadrante sudoeste a 7 kilómetros con ráfagas similares.
Para el domingo, la máxima que se espera será de 18° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero. El cielo estará cubierto en el día y para la noche estará mayormente cubierto.