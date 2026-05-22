Qué dice el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se pronosticó para hoy una jornada cielo mayomente despejado.
La temperatura máxima esperada es de 12° Centígrados y la mínima de 4° bajo cero hacia la noche.
El viento será del este, se espera una leve brisa a 8 kilómetros con ráfagas de la misma intensidaden el día; para la noche, rotará al sudeste y descenderá a 5 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
En cuanto al cielo se indica que estará mayormente despejado hacia la noche.
Para el sábado, la máxima se espera en torno a los 11° y la mínima de 3° Centígrados bajo cero.