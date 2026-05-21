Nueve personas fueron imputadas tras un operativo antidroga en Zapala

Luego de una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo

En un operativo antidroga realizado en la ciudad de Zapala, nueve personas fueron imputadas luego de una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

La investigación, que se extendió durante aproximadamente un mes y medio, fue llevada adelante por la Policía de Neuquén en conjunto con la fiscalía interviniente. A partir de las tareas de inteligencia y seguimiento, se solicitaron órdenes judiciales para intervenir en distintos domicilios sospechados de funcionar como puntos de venta de droga.

Este martes se concretaron ocho allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad, con la participación de más de cincuenta efectivos de divisiones antinarcóticos de la provincia, bajo la coordinación de la Policía de Neuquén.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de más de 140 gramos de clorhidrato de cocaína y alrededor de 600 gramos de cogollos de marihuana, equivalentes a unas 750 dosis. Además, se incautaron 14 gramos de semillas de cannabis sativa, cuatro balanzas de precisión, dos terminales de pago electrónico (posnet), una computadora portátil, 14 teléfonos celulares, anotaciones de interés para la causa y 123.800 pesos en efectivo.

Los elementos hallados refuerzan la hipótesis de la existencia de una red de comercialización de estupefacientes que operaba en distintos puntos de la ciudad.

En total, nueve personas —siete hombres y dos mujeres— fueron detenidas, trasladadas para su identificación y notificadas de la imputación en la causa judicial. Todos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación