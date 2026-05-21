Huincul: vecinos de Altos del Sur solicitaron mejoras viales y de seguridad

El pedido plantea la necesidad de reforzar la señalización y el ordenamiento del tránsito en distintos puntos estratégicos del barrio

La comisión vecinal del barrio Altos del Sur presentó una nota formal dirigida al intendente de Plaza Huincul, Claudio Fabián Larraza, en la que solicitan una serie de obras y medidas destinadas a mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos del sector.

El pedido, ingresado el 20 de mayo de 2026, plantea la necesidad de reforzar la señalización y el ordenamiento del tránsito en distintos puntos del barrio y sus accesos.

Entre los principales reclamos, los vecinos solicitaron una señalización clara y visible en la rotonda ubicada sobre Avenida Benito Pérez y Avenida Manuel Moreno, con el objetivo de indicar correctamente los sentidos de circulación y prioridades de paso.

Además, requirieron la colocación de reductores de velocidad en las inmediaciones de la rotonda y en sectores donde, según indicaron, los vehículos circulan a velocidades excesivas, generando riesgos para peatones y automovilistas.

Otro de los puntos destacados del pedido es el cierre del ingreso a Avenida René Favaloro desde la Ruta Provincial N°17 y Avenida Juan José Valle, con la intención de evitar el tránsito masivo de vehículos que no respetan la velocidad máxima permitida dentro de la zona urbana.

La nota también solicita mejoras en la iluminación y la demarcación del ingreso al barrio por Avenida Benito Pérez, específicamente en el sector de la cuadra del reservorio de agua.