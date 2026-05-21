Hospital de Cutral Co y Huincul: lanzaron concurso para cubrir el cargo de la dirección

Las postulaciones se abrirán este viernes 22 y hasta el 28 de mayo.

El llamado para la cobertura del cargo de director o directora para el hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul está en marcha. La inscripción para las y los interesados será desde este viernes 22 hasta el jueves 28 de este mes.

En la página del ministerio de Salud de la provincia, ya se puede acceder a la infomación. En la actualidad el puesto está a cargo del kinesiólogo Gastón Zúñiga.

Entre los requisitos para postular figuran la pertenecia a la planta permanente del sistema público provincial de salud (SPPS), en efectores de la Región Sanitaria de la Comarca, con una antigüedad mínima de dos (2) años. Esto es excluyente.

Además, poseer título profesional egresado de universidades nacionales, provinciales, o privadas con habilitación y reconocido por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, detallados en el perfil de puesto incluido en la disposición. (también es excluyente). Además, el o la aspirante debrá poseer la matrícula profesional vigente y poseer capacitación en Ley Micaela.

También poseer certificado de libre de deuda expedido por el Registro Provincial de deudores o deudoras alimentarios/as morosos/as. http://w2.neuquen.gov.ar/deudores-alimentarios-morosos

Entre la documentación a presentar figura una nota de solicitud de inscripción (Ficha de Postulante), donde consten datos identificatorios del postulante, número de empleado y motivos de su presentación.

El certificado laboral donde conste la antigüedad, cambios de funciones y asignaciones por responsabilidad de conducción del postulante, se solicitará vía mail a subsejubilaciones@gmail.com . El informe de asistencia actualizado del último año y emitido por autoridad competente. Evaluación de desempeño, actualizada.

Copia de título según el perfil de puesto (anverso y reverso). Y la copia de matrícula vigente (anverso y reverso). El Currículum Vitae con las certificaciones laborales y educacionales y/o capacitaciones. Por otra parte, se deberá presentar la certificación de no poseer sumario administrativo en los últimos dos años que haya devenido en sanciones, emitido por la Dirección General de Auditoria de Personal y se solicitará vía mail a subsejubilaciones@gmail.com

Todos los requisitos anteriores son excluyentes. Se indicó que el regimen a cumplir es de full time. El teléfono para conectarse es el 299-156105513, en la Región Sanitaria de la Comarca

La documentación completa y todo lo que se requiere está en la página de la cartera sanitaria de Neuquén.