Centro oncológico: Ya está avanzada la construcción en un 25%

Se informó que la obra va en la curva de avance que establece el contrato. Buenas noticias.

Los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza recorrieron la construcción del edificio junto al director del hospital, Gastón Zuñiga.

El centro oncológico se construye al lado del banco de leche, es decir que en el ala oeste del hospital hay dos obras en simultáneo.

El edificio permitirá a las personas que sufren cáncer recibir su tratamiento en Cutral Co y Plaza Huincul, ya no tendrán que viajar hasta Neuquén. Muchas familias deben hoy afrontar gastos de traslado y acompañamiento, además de que el paciente recibe un tratamiento químico que genera múltiples malestares y debe subirse a un auto, en el mejor de los casos, o a un colectivo, para volver.

“Esto es importante para la comarca y para toda la Zona V. Son enfermedades crueles que condicionan a toda la familia. Es muy complejo para una persona enferma viajar en colectivo para hacerse el tratamiento; entonces, esto va a mitigar toda esa situación y mejorar la calidad de la salud pública”, dijo Rioseco en la recorrida.

“Esta obra nos llena de gratitud, gestionarla fue un gran trabajo que realizamos de forma conjunta con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el municipio de Cutral Co y representa un enorme beneficio para toda la comunidad”, expresó Larraza.

El futuro centro contará con consultorios clínicos y oncológicos, sala de quimioterapia, sector de cuidados paliativos, farmacia especializada, estaciones de enfermería y espacios técnicos destinados a brindar atención integral a pacientes de la región. En la recorrida se informó que la construcción va en la curva de avance prevista, para el plazo de 150 días que tiene el contrato.